أرفض منحها لمحمد صلاح..أحمد حسن: فتحي الأحق بشارة قيادة الفراعنة

رفض أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، ماحدث في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم حسام البدري كمدير فني للفراعنة.



وقال الصقر في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم اف ام : "لم أكن مع فتح ملف شارة قيادة المنتخب في المؤتمر الصفحي الخاص بتقديم حسام البدري، وترضية محمد صلاح بشارة القيادة على ضوء أزمة ماحدث في حفل زا بيست".



وأردف: شارة القيادة بالأقدمية، ولابد أن يكون صاحب الشارة لديه سمات شخصية محددة، وفي حالة إعطاء الشارة لصلاح لابد من التواصل مع حجازي والنني والشناوي لإرضائهم، خاصة وأنهم "أقدم" منه في المنتخب.



وتابع : في حالة انضمام أحمد فتحي للمنتخب، فهو الأجدر بشارة القيادة.



وأتم كلماته: تسريب قائمة المنتخب المبدئية للتهدئة ليس أكثر، فالدوري مازال طويلا وسيظهر لاعبون مميزون آخرين بكل تأكيد.