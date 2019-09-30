كهربا ينضم إلى صفوف الأهلي وجيرالدو أول الراحلين

قالت الإعلامية شيما صابر، إن رينية فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استقر على ضم ثنائي جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة من أجل تدعيم صفوف الفريق.



وأضافت خلال تقديم برنامجها المذاع عبر فضائية " تايم سبورت "، أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادي أفيس البرتغالي الحالي ونادي الزمالك السابق أولي الصفقات المتواجدة داخل النادي الأهلي، مؤكدا أن لجنة التعاقدات قامت بإنهاء التعاقدات الخاصة باللاعب وتم قيده في القائمة الأفريقية للفريق.



وأوضحت أن رينية فايلر يرغب في ضم لاعب أفريقي علي أعلي مستوي ، مشيرا إلى عدم حسم صفقة اللاعب الأفريقي حتى الآن لحين التأكد من إمكانيات اللاعب .



وتابعت :" سيتم الاستغناء عن خدمات اللاعب جيرالدو في حالة التعاقد مع المهاجم الافريقي او إنهاء الصفقة بالتعاقد مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب ".

