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سيارات

هيونداي إلنترا 2020 الآن في مصر.. تعرف على المواصفات والأسعار

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 10:20 م
صدى البلد
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كريم عاطف
طرحت شركة "هيونداي" الشهيرة بصناعة السيارات، أحدث موديلاتها "إلنترا HD 2020" للعام المقبل، بـ5 فئات سعرية في مصر، تبدأ من 242.9 ألف جنيه، وحتى 270.9 ألف جنيه.

وتتمتع السيارة بمواصفات أساسية لجميع الفئات، وهي المحرك الرباعي بسعة 1600 سي سي، وقوة قدرها 121 حصانا، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن متر، وبناقل حركة رباعي الأسطوانات أوتوماتيك.

وتمتلك الفئة الأولى من السيارة جنوطا عادية مقاس 15 بوصة وفوانيس ضباب امامية ومرايات جانبية كهربائية وسبويلر خلفي، بينما الفئة الثانية تتمتع بفتحة سقف كهربائية، أما الفئة الثالثة فتتميز بنظام فرامل ABS وتوزيع اليكتروني للفرامل EBD ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، وتزيد الرابعة في جنوط رياضية مقاس 16 بوصة، أما الخامسة تمتلك عجلة قيادة متعددة الوظائف.
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