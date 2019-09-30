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فن

رنا سماحة تؤدي بروفتها الأخيرة استعدادًا لحفل الأوبرا غدًا

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 11:29 م
رنا سماحة
رنا سماحة
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سعيد فراج
نشرت الفنانة رنا سماحة، مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الشخصي والرسمي على تويتر، ظهرت فيه تؤدي أغنية "أول مرة تحب يا قلبي" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وذلك خلال بروفتها الأخيرة، استعدادًا حفل دار الأوبرا غدًا الثلاثاء.

وعلقت رنا سماحة على الفيديو قائة: "أول مره تحب يا قلبي .. آخر بروڤه وبدأنا العد التنازلي لحفلنا غدًا بدار الاوبرا المصريه على المسرح المكشوف".

وتحيى المطربة رنا سماحة والمطربة نداء شرارة حفلا غنائيا يوم 1 اكتوبر المقبل، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيفى بدار الأوبرا، ومن المقرر أن يقام الحفل على المسرح المكشوف.

وتشدو كل من رنا ونداء بعدد من الأغانى التى تنال إعجاب الجمهور الأوبرالى، حيث تغنيان بعض الأغانى القديمة والحديثة.

يذكر أن نداء شرارة قدمت عددا من الأغاني منها "حبيتك بالتلاتة، وسهرانة أنا، وبتخون، وبعدو عطرك، ودرجات، وكلام في كلام"، كما غنَّت أكثر من ميدلي، وأغان متنوعة للعديد من النجوم منها "نخبي ليه، وقلب واحد، ويهون الليل، ويا مسهرني" وغيرها من الأغنيات.

بينما تستعد رنا سماحة الى طرح كليب اغنية جديدة بعنوان "اميرة الحب" وهى من كلمات وألحان محمد رفاعي وتوزيع SuatAydogan.
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