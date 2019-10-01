Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعشق تفاصيلك لـ نجوى كرم يقترب من 3 ملايين مشاهدة.. فيديو

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 01:29 ص
نجوى كرم
نجوى كرم
Advertisements
سعيد فراج
حقق كليب الفنانة اللبنانية نجوى كرم الجديد، «بعشق تفاصيلك»، 2 مليون و927 ألف مشاهدة، منذ طرحه عبر قناة شركة روتانا على يوتيوب.

أغنية "بعشق تفاصيلك" لـ نجوى كرم، كلمات: أحمد ماضي، وألحان: عادل العراقي، توزيع وتسجيل: طوني سابا، ماستر: محمد المقهور، وتم تصوير كليبها في مختلف المناطق والمدن اللبنانية على مدار 25 يومًا.

وتعتبر فكرة كليب نجوى كرم الجديد "بعشق تفاصيلك"، مستوحاه من فكرة كليبها الجديد "ملعون أبو العشق" ولكن شمل تصوير الكليب الجديد مختلف المدن والمناطق اللبنانية، بينما تم تصوير "ملعون أبو العشق" في شارع الحمرا في بيروت فقط.

على جانب آخر، احتفلت نجوى كرم، عبر حسابها على "تويتر"، بالنجاح الكبير الذي حققه كليب «ملعون أبو العشق»، وتخطيه حاجز الـ60 مليون مشاهدة بعد طرحه في 11 أبريل الماضي، عبر قناة روتانا الرسمية على يوتيوب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

روتانا تطرح كليب نجوى كرم الجديد بعشق تفاصيلك.. فيديو

بعد ساعات من طرحه.. بعشق تفاصيلك لـ نجوى كرم يحصد 300 ألف مشاهدة.. فيديو

بعشق تفاصيلك لـ نجوى كرم يقترب من مليون مشاهدة.. فيديو

بعشق تفاصيلك لـ نجوى كرم تحقق 1.375 مليون مشاهدة ..فيديو

بعشق تفاصيلك لـ نجوى كرم يقترب من حصد 2 مليون مشاهدة .. فيديو

بعشق تفاصيلك لـ نجوى كرم يحصد 2.16 مليون مشاهدة.. فيديو

ترشيحاتنا

بالروج والمانكير الأحمر.. ياسمين صبري بالكاجول والجمهور: "غزال"

رسميا.. الزمالك يتأهل إلى دور الـ 16 عقب انسحاب جينيراسيون السنغالي.. تفاصيل

شاهد.. عرض جثة طفل سليمة تماما رغم وفاته منذ 500 عام .. تفاصيل مثيرة

حكم مسح الأذنين في الوضوء وهل فعله النبي.. فيديو

هل تجوز الصلاة عند سماع الأذان مباشرة .. الإفتاء تجيب وتوضح فضل ترديده

قبل مقتله.. آخر ظهور رسمي للواء الفغم برفقة الملك سلمان.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احلى ضحكة في مصر.. نرمين الفقي بإطلالة رقيقة تبهر الجمهور

بإطلالة فرعونية.. شاهد| بسمة تخضع لجلسة تصوير ساحرة تبهر متابعيها

قبلة.. جينيفر لوبيز تعلن خطوبتها من أليكس رودريجيز ..صور