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فن

اقتربت من 27 مليون مشاهدة.. سعد لمجرد يواصل حصد نجاح يخليك للي

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 01:40 ص
سعد لمجرد
سعد لمجرد
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سعيد فراج
حققت أغنية «يخليك للي» لـ سعد لمجرد 26 مليونا و844 ألف مشاهدة، بعد طرحها يوم 18 سبتمبر الماضي على يوتيوب، وتداولها محبي ومتابعي الفنان المغربي، الأغنية بكثافة فور طرحها.

وطرح الفنان المغربي سعد لمجرد، أحدث أغانيه التي تحمل اسم «يخليك للي» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد فترة من الترويج للأغنية على السوشيال ميديا.

وتقول كلمات الأغنية:

يخليك للي يا غزالي و نطير معاك في العلالي
منخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح
وانا وانا و من لاقانا عاجباني فيه الرزانة
طيبة القلب و الحنانة شكون فحالي انا
عشيري هذا معايا في وقت الشدة حدايا
يستاهل كل الهدايا للي فالكون
فاهمني حاسس بيا عارفني تايق فيا
ويلا غضبت يخاف عليا و بالو مشطون
ديما عاطيني الخاطر نلقاه جنبي حاضر
ومحبتي ليه زايدة اكثر منقول عييت
و عيونو فيها نحصل كلامو حلو كي العسل
مخليني معاه نوصل فين بغيت
وانا وانا و من لاقانا عاجباني فيه الرزانة
طيبة القلب و الحنانة شكون فحالي انا

من ناحية أخرى، حقق دويتو الفنانين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، نجاحا كاسحا، بكليب "انساي" أكثر من 150 مليون مشاهدة، بعد طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم الأربعاء 17 يوليو الماضى.

واحتل كليب أغنية إنساي الذي جمع بين محمد رمضان والمطرب المغربي سعد لمجرد، المركز الأول ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب.
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