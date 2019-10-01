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رياضة

منتخب مصر للطائرة يستهل مشواره المونديالي بالفوز على أستراليا 3-1

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 06:11 ص
منتخب مصر للطائرة
منتخب مصر للطائرة
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ريهام بكير
استهل منتخب مصر للكرة الطائرة رجال مشواره في بطولة كأس العالم المقامة فى اليابان بالفوز على أستراليا 3-1 ، في مباراة صعبة انتهت منذ قليل .

فوز طائرة الفراعنة في أولى مبارياتهم ، بمثابة دافعا قويا فى المباريات المقبلة لتحقيق نتائج إيجابية، وتأكيدا لتعهد اللاعبين على تقديم كل ما لديهم للإعلان عن الكرة الطائرة المصرية فى هذا المحفل العالمى الذى يجمع عظماء الكرة الطائرة فى العالم.

وتضم بعثة منتخب مصر 14 لاعبا هم أحمد صلاح وهشام يسرى وعبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد ضياء وأحمد سعيد وعمر تايسون ومنصور محمد ومحمد عادل ومحمد محسن ورضا شبل وعبد الرحمن سعود ومحمد رضا وأحمد عبد العال ، ويضم الجهاز الفنى والإدارى والطبى ستة أفراد هم الهولندي جيدو مديرا فنيا ، وأحمد عاشور مدربا ، والدكتور أحمد سعودى طبيبا ، وسامح ظلام للعلاج الطبيعى ، ورجب قطب محللا ، وشريف الشمرلى مديرا للمنتخبات الوطنية .

المنتخب يلعب البطولة التى يشارك فيها 12 منتخبا دورى من دور واحد بخوض 11 مباراة فى 15 يوما، ويحصل المنتخب على أربعة أيام راحة خلال البطولة ، ثم يلعب منتخبنا مع إيران والبرازيل وكندا وروسيا أيام 2 و4 و5 و6 أكتوبر على الترتيب، ثم يلعب مع منتخبات إيطاليا وبولندا واليابان أيام 9 و10 و11 ، ويواجه منتخبات تونس والأرجنتين وأمريكا أيام 13 و14 و15.
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