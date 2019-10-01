التضامن تستعرض الجهود المقدمة لكبار السن في مجال الرعاية الاجتماعية

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، تحية تقدير وإعزاز لكبار السن فى يومهم احتفالا باليوم العالمى للمسنين، والذى يواكب الأول من أكتوبر من كل عام.



وأكدت الوزيرة، أن التركيبة السكانية شهدت تغييرا فى العقود الأخيرة وأن الزيادة بأعداد كبار السن تؤكد الحاجة إلى المزيد من الاهتمام للاحتياجات والتحديات الخاصة بهم، مع توفير الضمانات الخدمية والرعاية اللازمة التى من شانها دعم استثمار جهودهم وطاقاتهم المهنية والعملية بما يخدم المجتمع مع الأخذ بالتجارب الدولية فى هذا المجال.



وفى هذا استعرضت الخدمات التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى لفئة كبار السن ففى مجال الحماية الاجتماعية كان للوزارة الاهتمام الأكبر بمد مظلة الحماية لكبار السن فمن خلال برنامج كرامة الذى يستهدف توفير حياة كريمة للمسنين غير القادرين على العمل ويقدر عدد المستفيدين من الدعم النقدي المقدم به 44 ألف ,673 مسن وذلك منذ بدء البرنامج عام 2015 ويبلغ قيمة الدعم 450 جنيه شهريًا ومن خلال برنامج الضمان الاجتماعي يقدر عدد المستفيدين عن عام 2017/2018 منه 199 ألفا 995 مسنا بإجمالي 852 مليون و381 ألف جنيه.



وفى مجال الرعاية الاجتماعية حرصت الوزارة على توفير الخدمات وبرامج الرعاية الاجتماعية والصحية والتأهيلية لكبار السن بما يكفل لهم الحياة الكريمة وذلك من خلال عدد من الآليات فالوزارة يتيعها 149 دارا، على مستوى 22 محافظة بإجمالي عدد مستفيدين 2710 مسنين وتعد دور المسن مؤسسة اجتماعية مُعــــدة ومجهزة لإقامــة المسنيــن يتوفر فيها أسلوب الحيــاة الكريمـــة وتقديم برامج الرعاية الصحية والنفسية والثقافية والاجتماعية والترويحية المناسبة اضافة الى 191 نادى مسن تخدم 41,035 مسن و 18 وحدة علاج طبيعى على مستوى الجمهورية يحصل المسن فيها علي جلسات العلاج الطبيعي واللياقة البدنية بأجر رمزي وقد شهد العام المالى 2018/ 2019 رصد مليون و120 الف جنيه لتطوير عدد 10 دور مسنين على مستوى 7 محافظات وهى الإسماعيلية، الإسكندرية، القليوبية، الجيزة، بني سويف، المنيا، قنا بإجمالي مبلغ 685الف جنيه وتطوير 13 نادي للمسن بمحافظات ( القاهرة، البحيرة، بني سويف، سوهاج، الإسماعيلية، الدقهلية) بإجمالي مبلغ 435 الف جنيه كما تمت المشاركة مع جامعة الدول العربية في وضع الإستراتيجية العربية لرعاية كبار السن.



وعلى نطاق السياسات الخاصة بكبار السن تم تشكيل اللجنة العليا للمسنين برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعى وعضوية جميع الأطراف المعنية بشئون المسنين بالإضافة إلي تمثيل المسنين أنفسهم باللجنة وتهدف اللجنة الى وضع خطة متكاملة لرعاية كبار المسنين في مصر والعمل علي تطوير التشريعات والقوانين المنظمة لوضع وخدمات المسنين. اضافة الى تنظيم وتنسيق برامج الوزارات والهيئات المعنية برعاية كبار السن وإقتراح البرامج والأنشطة التي تكفل إشعار المسن بأهمية واستمرار دوره وعطائه ومشاركته الفاعلة في المجتمع واستثمار طاقاته وإنشاء شبكة معلوماتية خاصة بأماكن الخدمات المقدمة لكبار السن تشترك فيها جميع الجهات المعنية بموقع الحكومة ويتم تحديثها دوريًا.



وكان الاهتمام الأكبر من وزارة التضامن الاجتماعى لمشروع تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية " أيتام – مسنين" لتحسين الوضع المعيشي والاجتماعي لهذه الفئات المهمشة والمحرومة من الرعاية وإكسابهم الحياة الكريمة تحقيقًا لسعادة الفرد والمجتمع ورصد للمشروع 23 مليون جنيه خصص منها 10 ملايين 927 ألف لتطوير دور المسنين ويمتد نطاق عمل المشروع على مستوى عشر محافظات " القاهرة – الجيزة – القليوبية – الغربية – إسكندرية – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – أسيوط ويعمل من خلال عدد من المحاور فعلى محور البنية التحتية تم الانتهاء من تطوير البنية التحتية لدار أم كلثوم للمسنين بحلوان وجارى العمل بدار السعادة للمسنين بالغربية ودار الأمل بالسويس ومحور بناء القدرات ومحور التقييم والمتابعة.



وكان لمبادرة بينا التابعة للوزارة والتى تم إطلاقها بتمويل من البنك التجارى الدولى"CIB"عام 2015م بهدف تفعيل مبادئ الحوكمة دور هام فى العمل فى هذا المجال منها قامت المبادرة بالحصر الميدانى لاحتياجات عدد من مراكز المسنين المشردين وتلبية تلك الاحتياجات كما تم التنسيق مع المركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية لتنفيذ دراسة ميدانية لدراسة الاوضاع الراهنة لكبار السن لوضع خطة شاملة ممنهجة قائمة على أسس علمية.



وجاء مشروع رفيق المسن ليؤكد رؤية الوزارة فى توفير الرعاية للمسنين مع الحفاظ على الترابط والتماسك الأسري لهم حيث يتم توفير الرعاية المنزلية للمسن داخل الأسرة، وتوفير البديل عن الرعاية المؤسسية للمسن ويستهدف رفيق المسن أيضا وضع تصور تنظيمي قانوني لمهنة رفيق المسن يضمن حقوق المسنين مع تأهيل وتدريب وتوظيف 150 رفيق مسن وتوفير فرص عمل لهم.كذلك توحيد منهج تدريبي منظم وشامل ومعتمد لإعداد وتأهيل جليس المسن وتشجيع الجمعيات على العمل في المشروع إضافة إلى إعداد قاعدة بيانات متكاملة لتوفير خدمة رفيق المسن.



وفى هذا تم فتح باب التقديم لتدريب عدد 150 شابا وفتاة لتدريبهم وتأهيلهم للعمل كرفيق مسن عبر موقع الوزارة، شبكات التواصل الاجتماعي، الصحافة والتليفزيون وتم الإعلان عن توافر خدمة رفيق مسن بالموقع الإلكتروني للوزارة.