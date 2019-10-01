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حوادث

لأسباب أمنية .. وزير الداخلية يقرر طرد فرنسي لخارج البلاد

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:26 ص
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
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اسلام مقلد
نشرت الجريدة الرسمية، قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية رقم 1563 لسنة 2019 بإبعاد المدعو mamoudou - moussa simaga فرنسي الجنسية من أصل مالي مواليد 5 نوفمبر 1991، لخارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وأوضحت الجريدة أن ذلك جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 4 أغسطس 2019 بشأن طلب إبعاد فرنسي الجنسية من أصل مالي خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
لأسباب أمنية .. وزير الداخلية يقرر طرد فرنسي لخارج البلاد
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