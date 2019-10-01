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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات اليوم

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:54 ص
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر أكتوبر، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 14308 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 2046 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 17402 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 522 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 1398 نقطة.
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر أكتوبر، بارتفاع جماعى لجميع المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 14308 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 2046 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 17402 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 522 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 1398 نقطة.
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر أكتوبر، بارتفاع جماعى لجميع المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 14308 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 2046 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 17402 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 522 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 1398 نقطة.
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