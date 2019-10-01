فنان مصري يقدم قرعة أمم أفريقيا تحت 23 عاما.. تعرف عليه

اختارت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما التي تستضيفها مصر، في شهر نوفمبر المقبل، الفنان المصري أحمد صلاح حسني، ولاعب الأهلي وشتوتجارت السابق، لتقديم حفل سحب قرعة البطولة.



وكتب أحمد صلاح حسني عبر حسابه الرسمي على تويتر:" سعيد باختيار اتحاد الكرة المصري لشخصي لتقديم حفل سحب قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنه غدا الأربعاء والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020".



وأضاف أحمد صلاح حسني: "بالتوفيق للكابتن شوقي غريب و المنتخب الأوليمبي وان شاء الله الي طوكيو 2020"، وستقام قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، يوم 2 من أكتوبر، بقصر الحرملك بالإسكندرية.



وتضم البطولة كلًا من مصر بصفتها البلد المستضيف والكاميرون وكوت ديفوار وغانا ومالي ونيجيريا وجنوب أفريقيا وزامبيا.



ومن المتوقع أن يحضر ممثلو الفرق المؤهلة هذا الحدث الذي سيحدد فرق مجموعات البطولة المقررة في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر 2019.



وتستضيف العاصمة المصرية القاهرة جميع المباريات في استاد القاهرة الدولي واستاد السلام.