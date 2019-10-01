رئيس مجلس النواب ينحاز لمصالح الشعب: على الحكومة أن تحنو على المواطنين

قال د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن دور الانعقاد الخامس، سيشهد وقفة حاسمة وشديدة مع الحكومة، مؤكدا أن الأعضاء لن يتركوا الشعب المصري ومصالحه بعيدًا عن قاعة البرلمان.



جاء ذلك في كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، بمناسبة انطلاق دور الانعقاد الخامس، مؤكدا أن البرلمان لن يسمح لكل المسئولين بالحكومة والمحافظين أن يصدروا المشاكل للرئيس عبد الفتاح السيسي، وعليهم أن يتحملوا المسئولية، وعليهم أن يحنو على هذا الشعب، لأنه قدم الكثير وينتظر من المجلس الكثير والكثير.



ولفت إلى أن المجلس سيعمل على تفعيل كل الأدوات الرقابية على الحكومة، خاصة أن التاريخ لن يرحم هذا المجلس، إذا ترك الحكومة والتنفيذية والمحافظين بهذه الصورة، مؤكدًا أن "جلسة البرلمان اليوم للتأكيد علي اللحمة الوطنية من الشعب تجاه القيادة السياسية والقوات المسلحة ورجال الشرطة وأننا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وداعمين له و أرواحنا علي أكفنا دفاعنا عن هذا الوطن".