بـ قبعة وهاف ستومك.. شاهد مي عمر في أحدث ظهور

نشرت الفنانة مى عمر صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجراموظهرت بها بتوب هاف أستومك وبدن أكمام باللون اللبنى، ووضعت قبعة كبيرة باللون الأصفروتركت شعرها منسدلاً بين كتفيها ، وأعتمدت فى الميكب على الرموش السوداء ، واحمر شفاة باللون الروز الهادئولم تتكلف بوضع كثير من الأكسسوارات وأكتفت بالقبعة الكبيرة