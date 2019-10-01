بـ قبعة وهاف ستومك.. شاهد مي عمر في أحدث ظهور

نشرت الفنانة مى عمر صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام
وظهرت بها بتوب هاف أستومك وبدن أكمام باللون اللبنى، ووضعت قبعة كبيرة باللون الأصفر
وتركت شعرها منسدلاً بين كتفيها ، وأعتمدت فى الميكب على الرموش السوداء ، واحمر شفاة باللون الروز الهادئ
ولم تتكلف بوضع كثير من الأكسسوارات وأكتفت بالقبعة الكبيرة
وظهرت بها بتوب هاف أستومك وبدن أكمام باللون اللبنى، ووضعت قبعة كبيرة باللون الأصفر
وتركت شعرها منسدلاً بين كتفيها ، وأعتمدت فى الميكب على الرموش السوداء ، واحمر شفاة باللون الروز الهادئ
ولم تتكلف بوضع كثير من الأكسسوارات وأكتفت بالقبعة الكبيرة