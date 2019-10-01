طرح اغنية هشام عباس حذرتك على اليوتيوب والمتاجر الإلكترونية

طرحت اليوم شركتى "مزيكا وعالم الفن" أغنية النجم هشام عباس الجديدة "حذرتك" - Music Video - على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية، وهى إحدى أغنيات ألبومه الغنائي الجديد "عامل ضجة" الذى سيطرح فى الأسواق قريبا.



ويضم ألبوم هشام عباس مجموعة متنوعة، من الألوان والأشكال الغنائية المختلفة.. أغنية "حذرتك" من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع توما.



يذكر ان "مزيكا وعالم الفن"، قاما بطرح أغنية "شارى بالغالى" وهى أيضا إحدى أغنيات ألبوم "عامل ضجة" وحققت الأغنية ردود أفعال إيجابية لدى الجمهور والوسط الفني والاعلامي، نظرًا لتألق هشام عباس في أدائها.



ومن ناحية أخرى يعقد هشام عباس حاليا جلسات عمل مع مسئولي شركتى "مزيكا وعالم الفن"، للاستقرار على الأغاني التي سيتم تصويرها من الألبوم الجديد.