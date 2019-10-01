Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

طرح اغنية هشام عباس حذرتك على اليوتيوب والمتاجر الإلكترونية

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 01:35 م
هشام عباس
هشام عباس
Advertisements
شيري نبيل
طرحت اليوم شركتى "مزيكا وعالم الفن" أغنية النجم هشام عباس الجديدة "حذرتك" - Music Video - على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية، وهى إحدى أغنيات ألبومه الغنائي الجديد "عامل ضجة" الذى سيطرح فى الأسواق قريبا.

ويضم ألبوم هشام عباس مجموعة متنوعة، من الألوان والأشكال الغنائية المختلفة.. أغنية "حذرتك" من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع توما.

يذكر ان "مزيكا وعالم الفن"، قاما بطرح أغنية "شارى بالغالى" وهى أيضا إحدى أغنيات ألبوم "عامل ضجة" وحققت الأغنية ردود أفعال إيجابية لدى الجمهور والوسط الفني والاعلامي، نظرًا لتألق هشام عباس في أدائها.

ومن ناحية أخرى يعقد هشام عباس حاليا جلسات عمل مع مسئولي شركتى "مزيكا وعالم الفن"، للاستقرار على الأغاني التي سيتم تصويرها من الألبوم الجديد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عامل ضجة.. هشام عباس يعود بألبوم جديد

هشام عباس يطرح شارى بالغالي من ألبومه الجديد عامل ضجة

هشام عباس يحيي حفلاً في مهرجان القلعة.. الأحد

الأحد.. هشام عباس يحيي حفلا غنائيا بمهرجان القلعة

مزيكا تعلن عن موعد حفل هشام عباس

هشام عباس يستعد لطرح ألبومه الجديد عامل ضجة

ترشيحاتنا

اليوم بدء تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود.. تعرف على التفاصيل

شاهد..ريم مصطفى فى إطلالة جريئة

عضو جديد ينضم لـ الجهاز الفني لفريق الأهلي

شاهد.. أنجلينا جولي بإطلالة مبهرة في عرض خاص لـ Maleficent: Mistress Of Evil

BDS: مصدومون من موقف قطر المؤيد لـ إسرائيل

انقلاب أتوبيس أطفال تابع لمدرسة بدمياط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أنجلينا جولي بإطلالة مبهرة في عرض خاص لـ Maleficent: Mistress Of Evil

بـ ملابس الكاوبوي.. شاهد مايا دياب في أحدث ظهور

بعد 33 عامًا زواج.. يقتل زوجته ويحاول الانتحار أمام أحفاده والسبب؟!