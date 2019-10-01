إعلان خطير لأردوغان.. يهدد 3 ملايين سوري بالقتل واستمرار قمع الأكراد

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتصريح جديد حول الشأن السوري، يجدد فيه استفزازه لأمريكا وأروبا، من خلال الحديث عن المنطقة الآمنة، مستمرًا في تصدير الأزمة، ومهددًا بإرجاع السوريين إلى بلادهم التي لم تصبح مناطق عدة بها آمنة بعد، مايعني إقدامه القريب على التضحية بهم، أو تستجيب له أوروبا، وسط إعلانه مواصلته حملته لقمع الأكراد.



ونقلت وسائل إعلام تركية قول أردوغان، إنه ليس لديه خيار سوى استكمال خطته المتعلقة بالمنطقة الآمنة في الشمال السوري.



وكانت قد أعلنت السلطات التركية أمس الإثنين، في ختام اجتماع لمجلس الأمن القومي برئاسة أردوغان، عزمها تفعيل الجهود الرامية لإنشاء منطقة آمنة شرق الفرات بسوريا.



وقال مجلس الأمن القومي في بيان تبناه في ختام الاجتماع الذي استمر لمدة 3 ساعات ونصف الساعة: "نبلغ المجتمع الدولي بأن تركيا تدعم التسوية السياسية للأزمة السورية على أساس الدستور مع احترام وحدة أراضيها. وفي هذا السياق ستقوم تركيا بتفعيل الجهود المخلصة الهادفة إلى تحقيق مشروع إقامة منطقة آمنة سيضمن عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم".



وأضاف البيان أن تركيا ستعزز مشروع المنطقة الآمنة المشترك مع الولايات المتحدة، "من خلال خطوات لاحقة".



كما أكد البيان تصميم تركيا على مواصلة العملية العسكرية Pence في شمال العراق ضد حزب العمال الكردستاني المصنف تنظيما إرهابيا من قبل أنقرة، "حتى تطهير المنطقة من الإرهابيين تماما".









