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محافظات

قبل تحويله إلى فسيخ.. ضبط 450 كيلو أسماك غير صالحة في كفرالشيخ

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 03:37 م
صدى البلد
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محمود زيدان
تمكنت حملة بيطرية بكفر الشيخ، من ضبط 450 كيلو جرام أسماك بورى غير صالحة للاستهلاك الآدمى وجرى تحريز الكمية المضبوطة.

وتشكلت لجنة تحت إشراف الدكتور على الفتيانى، مدير إدارة مطوبس البيطرية، والدكتور هنداوى هنداوى حسام الدين، رئيس قسم التفتيش بادارة مطوبس البيطرية، والدكتور الحسينى أحمد هداوى، رئيس قسم الوقاية بإدارة مطوبس البيطرية، وجرى تحريز الكمية المضبوطة، وتحرير محضر رقم14921جنح مطوبس، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه، قدم الدكتور إسماعيل عبدالحميد، محافظ كفرالشيخ، خالص الشكر والتقدير للدكتور عبد الحكيم أبو إسماعيل، مدير عام الطب البيطري، والعاملين بالطب البيطري، والأجهزة المعاونة، على الجهود المخلصة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنفيذ القانون والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
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