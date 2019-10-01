اخبار الحوادث.. مذبحة أسرية فى أبو النمرس.. زيارة استثنائية لنزلاء السجون.. استرداد قطعة أرض للدولة بمليارات الجنيهات

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار تناولت العديد من الحوادث والجرائم.
وزير العدل يصدر قرارًا بتشكيل محكمة القيم
أصدر المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، قرارًا بتشكيل محكمتي القيم والعليا للقيم، حيث يتولى المستشار طه قاسم النائب الأول رئيس محكمة النقض لرئاسة المحكمة العليا للقيم، ويتولى المستشار عاطف عبد الحليم رئاسة محكمة القيم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حكم نهائى.. المجلس الأعلى لتأديب القضاة يرفض دعوى صلاحية عبد الجبار ورؤوف
قضى المجلس الأعلى لتأديب رجال القضاء برئاسة رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، برفض استئناف النيابة على حكم مجلس التأديب برفض إحالة المستشارين عاصم عبد الجبار وهشام رؤف للصلاحية، وقرر تأييد رفض دعوى الصلاحية ضدهما.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
رفض استئناف فتاة العياط واستمرار حبسها ٤٥ يوما
قضت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بمحكمة زينهم، الثلاثاء، برفض استئناف "أميرة. أ" المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، على حبسها 45 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بتمزيق جسد سائق حاول التعدي عليها جنسيًا، وأيدت استمرار حبسها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
عثر على طفلها مصابا.. ذبح ربة منزل وابنتها في ظروف غامضة بأبو النمرس
عثر أهالي مدينة أبو النمرس على ربة منزل وابنتها، مذبوحتين داخل منزلهما، بينما عثر على طفلها الثاني بجوار المنزل بعد سقوطه من أعلى السطح، وتم نقله للمستشفى في حالة خطرة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
جريمة قتل بشعة.. التحريات تكشف تفاصيل جريمة قتل سيدة أبو النمرس
كشفت التحريات تفاصيل جديدة في العثور على ربة منزل وطفلتها مذبوحتان وطفلها ملقى من أعلى المنزل.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تاجر ماشية.. استجواب الأب في مذبحة أبو النمرس الأسرية وسماع شهادات الجيران
تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف غموض وملابسات العثور على ربة منزل وطفلتها مذبوحتين وطفلها ملقي من أعلى المنزل.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
التحفظ على أموال تاجر مخدرات قدرت بـ 265 مليون جنيه
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط أحد العناصر الإجرامية مدير شركة للاستثمار العقارى وتجارة الأراضى، مقيم بدائرة قسم شرطة المنيا "بمحافظة المنيا" مسجل شقى خطر "مخدرات" سبق اتهامه فى 21 قضية، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وتربحه وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ارتدت النقاب وهربت.. ضبط سيدة وزوجها نصبا على مواطنين في 35 مليون جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات وزوجها لقيامهما بالاستيلاء على 35 مليون جنيه وخمسمائة ألف دولار أمريكى من عدد من المواطنين بغرض توظيفها في مجال الاستثمار العقاري.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
يستخدم مخلفات القمامة.. ضبط مصنع ينتج الأدوات المنزلية المغشوشة بالإسكندرية..صور
تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط مصنع لتصنيع الأدوات المنزلية بالإسكندرية غير مطابقة للمواصفات بإستخدام مخلفات القمامة من الألمونيوم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تقدر بمليارات الجنيهات.. قضايا الدولة تسترد أرضا مساحتها 560 فدان مباني بالمنيا
صرح المستشار حاتم عبد العال أمين عام هيئة قضايا الدولة ، بان الهيئة تمكنت من الحصول على حكم هام صدر في الدعوى رقم 132 لسنة 6ق من محكمة القضاء الإداري بالمنيا بجلسة 29/8/2019 أقامها أحد المواطنين ضد السيد محافظ المنيا بصفته وآخر قضى منطوقه بما يلي: حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا ورفضها موضوعًا وألزمت المدعى المصروفات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
انقلاب أتوبيس أطفال تابع لمدرسة بدمياط
أصيب طالبتين بكسور فى انقلاب أتوبيس لاحدى المدارس الخاصة، عند مدخل قرية التوفيقية بدمياط وتم نقلهم إلى مستشفي كفرسعد المركزى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. وزير الداخلية يصرح بزيارة استثنائية لجميع نزلاء السجون
قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية منح جميع السجناء ( زيارة استثنائية واحدة فقط ) خلال الفترة من يوم 7/10/2019 حتى 31/10/2019 على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
وزير العدل يصدر قرارًا بتشكيل محكمة القيم
أصدر المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، قرارًا بتشكيل محكمتي القيم والعليا للقيم، حيث يتولى المستشار طه قاسم النائب الأول رئيس محكمة النقض لرئاسة المحكمة العليا للقيم، ويتولى المستشار عاطف عبد الحليم رئاسة محكمة القيم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حكم نهائى.. المجلس الأعلى لتأديب القضاة يرفض دعوى صلاحية عبد الجبار ورؤوف
قضى المجلس الأعلى لتأديب رجال القضاء برئاسة رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، برفض استئناف النيابة على حكم مجلس التأديب برفض إحالة المستشارين عاصم عبد الجبار وهشام رؤف للصلاحية، وقرر تأييد رفض دعوى الصلاحية ضدهما.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
رفض استئناف فتاة العياط واستمرار حبسها ٤٥ يوما
قضت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بمحكمة زينهم، الثلاثاء، برفض استئناف "أميرة. أ" المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، على حبسها 45 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بتمزيق جسد سائق حاول التعدي عليها جنسيًا، وأيدت استمرار حبسها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
عثر على طفلها مصابا.. ذبح ربة منزل وابنتها في ظروف غامضة بأبو النمرس
عثر أهالي مدينة أبو النمرس على ربة منزل وابنتها، مذبوحتين داخل منزلهما، بينما عثر على طفلها الثاني بجوار المنزل بعد سقوطه من أعلى السطح، وتم نقله للمستشفى في حالة خطرة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
جريمة قتل بشعة.. التحريات تكشف تفاصيل جريمة قتل سيدة أبو النمرس
كشفت التحريات تفاصيل جديدة في العثور على ربة منزل وطفلتها مذبوحتان وطفلها ملقى من أعلى المنزل.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تاجر ماشية.. استجواب الأب في مذبحة أبو النمرس الأسرية وسماع شهادات الجيران
تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف غموض وملابسات العثور على ربة منزل وطفلتها مذبوحتين وطفلها ملقي من أعلى المنزل.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
التحفظ على أموال تاجر مخدرات قدرت بـ 265 مليون جنيه
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط أحد العناصر الإجرامية مدير شركة للاستثمار العقارى وتجارة الأراضى، مقيم بدائرة قسم شرطة المنيا "بمحافظة المنيا" مسجل شقى خطر "مخدرات" سبق اتهامه فى 21 قضية، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وتربحه وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ارتدت النقاب وهربت.. ضبط سيدة وزوجها نصبا على مواطنين في 35 مليون جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات وزوجها لقيامهما بالاستيلاء على 35 مليون جنيه وخمسمائة ألف دولار أمريكى من عدد من المواطنين بغرض توظيفها في مجال الاستثمار العقاري.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
يستخدم مخلفات القمامة.. ضبط مصنع ينتج الأدوات المنزلية المغشوشة بالإسكندرية..صور
تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط مصنع لتصنيع الأدوات المنزلية بالإسكندرية غير مطابقة للمواصفات بإستخدام مخلفات القمامة من الألمونيوم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تقدر بمليارات الجنيهات.. قضايا الدولة تسترد أرضا مساحتها 560 فدان مباني بالمنيا
صرح المستشار حاتم عبد العال أمين عام هيئة قضايا الدولة ، بان الهيئة تمكنت من الحصول على حكم هام صدر في الدعوى رقم 132 لسنة 6ق من محكمة القضاء الإداري بالمنيا بجلسة 29/8/2019 أقامها أحد المواطنين ضد السيد محافظ المنيا بصفته وآخر قضى منطوقه بما يلي: حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا ورفضها موضوعًا وألزمت المدعى المصروفات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
انقلاب أتوبيس أطفال تابع لمدرسة بدمياط
أصيب طالبتين بكسور فى انقلاب أتوبيس لاحدى المدارس الخاصة، عند مدخل قرية التوفيقية بدمياط وتم نقلهم إلى مستشفي كفرسعد المركزى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. وزير الداخلية يصرح بزيارة استثنائية لجميع نزلاء السجون
قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية منح جميع السجناء ( زيارة استثنائية واحدة فقط ) خلال الفترة من يوم 7/10/2019 حتى 31/10/2019 على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.