التحفظ على أموال تاجر مخدرات قدرت بـ 265 مليون جنيه

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط أحد العناصر الإجرامية مدير شركة للاستثمار العقارى وتجارة الأراضى، مقيم بدائرة قسم شرطة المنيا "بمحافظة المنيا" مسجل شقى خطر "مخدرات" سبق اتهامه فى 21 قضية، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وتربحه وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك.



وكذلك محاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، حيث ارتكب العديد من أفعال الغسل على تلك الأموال فأودع جزء منها بالبنوك وأجرى عليها عمليات سحب وإيداع، وقام بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة وهى عبارة عن (إنشاء شركة للإستثمار العقارى وتجارة الأراضى – إنشاء 2 برج سكنى – شراء 3 عقارات– شراء 2 قطعة أرض) حيث قدرت أموال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات جرائمه ( 265 مليون جنيه ).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى مكافحة جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم الإتجار فى المواد المخدرة بكافة أنواعها، مما لها من أضرارًا متعددة على الفرد والمجتمع ومقدرات الدولة، ويؤثر بالسلب على الإقتصاد القومى.