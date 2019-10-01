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حوادث

تجديد حبس 5 متهمين بنشر أخبار كاذبة 15 يوما

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 05:59 م
صدى البلد
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محمد عبدالله
جددت النيابة العامة، حبس 5 متهمين، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معه بمعرفة النيابة العامة فى اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

المتهمون المحبوسون احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية هم: محمد علاء الدين، وكريم عادل، وأنس عبد العزيز، وشريف وحيد، وأحمد فاروق.

وجهت النيابة للمتهم فى القضية، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهم في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي.
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