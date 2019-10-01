دوري أبطال أوروبا.. تشكيل ناري لـ أتلتيكو مدريد أمام لوكوموتيف موسكو

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني ، المدير الفني لنادي أتليتكو مدريد الإسباني ، تشكيل فريقه ، وذلك لملاقاة نظيره لوكوموتيف موسكو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا .



وجاء التشكيل كالآتي:



في حراسة المرمى : أوبلاك



خط الدفاع : لودي - خيمينيز - فيليبي - أرياس



خط الوسط : كوكي - توماس بارتي - ساؤول



خط الهجوم : جواو فيليكس - ألفارو موراتا - دييجو كوستا.



يذكر أن أتليتكو مدريد تعادل في مباراته الأولى في دوري الأبطال أمام يوفينتوس بهدفين لكل فريق.