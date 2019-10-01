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رياضة

دوري أبطال أوروبا.. تشكيل ناري لـ أتلتيكو مدريد أمام لوكوموتيف موسكو

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 08:55 م
أتليتكو مدريد
أتليتكو مدريد
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إسماعيل محمود
أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني ، المدير الفني لنادي أتليتكو مدريد الإسباني ، تشكيل فريقه ، وذلك لملاقاة نظيره لوكوموتيف موسكو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا .

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى : أوبلاك

خط الدفاع : لودي - خيمينيز - فيليبي - أرياس

خط الوسط : كوكي - توماس بارتي - ساؤول

خط الهجوم : جواو فيليكس - ألفارو موراتا - دييجو كوستا.

يذكر أن أتليتكو مدريد تعادل في مباراته الأولى في دوري الأبطال أمام يوفينتوس بهدفين لكل فريق.
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