اضرار التدخين على النساء .. يسبب 10 أمراض رقم 3 الأخطر

اضرار التدخين على النساء، خطيرة جدا لأن التدخين يتسبب فى إصابة النساء بالأمراض وبأنواع كثيرة من السرطانات، فالتدخين عادة سيئة تعكف عليها بعض النساء دون دراية بمخاطرها على صحتهن وحجم المشكلات التى سوف تقع فيها المرأة جراء هذه العادة، لذلك نرصد فى سياق التقرير التالى اضرار التدخين على النساء.



اضرار التدخين على النساء



اضرار التدخين على النساء، ليس فقط التسبب فى الإصابة بالسرطان وأمراض القلب، ولكن التدخين عبارة عن قتل الإنسان لنفسه ببطء، فعلى الرغم من التحذيرات التى يسمعها الكثيرون إلا أن بعض النساء يصررن على تلك العادة السيئة.. لذلك فى السطور التالية يمكنك سيدتى معرفة اضرار التدخين على النساء:-



- الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل الجلطات الدموية والنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وخاصة بالنسبة للسيدات اللاتى يستخدمن وسائل منع الحمل عن طريق الفم أو أي وسيلة هرمونية أخرى لتحديد النسل.



- عند تدخين المرأة يتم تمرير المواد الكيميائية الموجودة في التبغ من الأمهات الحوامل عبر مجرى الدم إلى الجنين، هذه المواد الكيميائية السامة تشكل مخاطر خطيرة على الطفل الذي لم يولد بعد حيث يتسبب التدخين فى انخفاض الوزن عند الولادة ، وتمزق الأغشية قبل الأوان ، والمشيمة ، والإجهاض.



- التدخين يتسبب فى زيادة نسبة خطر حدوث عقم فى المستقبل وخاصة السيدات فوق سن الثلاثين، كما أن التدخين يسبب انخفاض استجابة التبويض، وكذلك الإخصاب، الأمر الذي يجعل الحمل صعبا.



- يصيب التدخين السيدات بمرض التهاب الحوض، حيث يحدث هذا الالتهاب بزيادة 33٪ في عدد المدخنين عن غير المدخنين، فهو عبارة عن مرض مؤلم يتطلب تدخلًا طبيًا فوريًا وغالبًا ما يكون عاملًا مساهمًا في حالات الحمل خارج الرحم وكذلك الالتصاقات في الحوض ومشاكل الخصوبة الأخرى.



-انقطاع الدورة الشهرية، حيث إن البدء في التدخين في سن المراهقة يزيد من خطر تعرض المرأة لانقطاع الطمث المبكر ثلاث مرات، ليس ذلك وفقط ولكن أيضا وجود مشاكل الدورة الشهرية مثل النزيف غير الطبيعي، والتسبب فى تشوهات الدورة الشهرية.



- الإصابة بـ هشاشة العظام فالنساء اللائي يدخن، علبة سجائر واحدة في اليوم، غالبًا ما يتعرضن لفقدان كثافة العظام بما يعادل خمسة إلى 10 % أكثر من غير المدخنين عند وصولهن إلى سن اليأس.



- الإصابة بأمراض القلب حيث إن الباحثين في الدنمارك اكتشفوا أن خطر الاصابة بنوبة قلبية بنسبة 50 % لدى النساء المدخنات على المدخنين من الرجال.



- سرطان عنق الرحم فالتدخين قد يؤدي إلى تطور سرطان عنق الرحم، حيث وجدت إحدى الدراسات أن خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم أكبر بنسبة 80 في المائة لدى المدخنين.



- من بين اضرار التدخين على النساء الإصابة بسرطان الثدى، حيث يرتفع خطر الإصابة بسرطان الثدي القاتل بنسبة تصل إلى 75% للنساء اللائي يدخن علبتين أو أكثر في اليوم.



- الإصابة بسرطان الفرج، فـ النساء المدخنات يتعرضن لخطر أعلى بنسبة 40٪ من الإصابة بهذا النوع المدمر من سرطان النساء.



مصدر المعلومات verywellmind