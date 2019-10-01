رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ مشروع إنشاء مخازن لوجستية للتخزين الطبي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة الخطوات التنفيذية لمشروع إنشاء مخازن لوجستية متكاملة للتخزين الطبي، وذلك بحضور وزيرة الصحة والسكان، ووزير قطاع الأعمال العام، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، مدير مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة، وبعض مسئولي الجهات المعنية.



وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى التوجيهات الرئاسية الخاصة بمشروع المخازن اللوجستية من الأدوية والمستلزمات الطبية، وسعي الدولة لتوفير مخزون استراتيجي لجميع الجهات الحكومية لمدة تتراوح ما بين شهرين إلى أربعة أشهر من أصناف الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى تحقيق وفر في الهادر من الأصناف الطبية والذي تبلغ نسبته العالمية ما يقرب من 10-15 % سنويًا وتزيد هذه النسبة في مصر، إلى جانب القضاء على أية ممارسات احتكارية مُحتملة.



في هذا الصدد، تم التأكيد، خلال الاجتماع، أن الدولة تضع نُصب أعينها العمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي الطبي، وتسعى جاهدة لدراسة الجدوى الاقتصادية للأجهزة الطبية المطلوبة ومناقشتها مع الجهات المستفيدة، والتوزيع الجغرافي العادل للأجهزة بما يتناسب مع التعداد السكاني واحتياجات كل محافظة، فضلًا عن إدارة منظومة الصيانة الموحدة للأجهزة الطبية للارتقاء بخدمات ما بعد البيع، إلى جانب وضع وتنفيذ خطة لتصدير الأدويــة والمستلزمات والأجهزة الطبية والإشراف على تنفيذها بالتعاون مع هيئة الرقابة الدوائية والجهات المعنية.



وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بالإسراع في الخطوات التنفيذية لمشروع المخازن الاستراتيجية؛ بحيث تتضمن المرحلة الأولى إقامة مخزن رئيسي في القاهرة، بالإضافة إلى 3 مخازن أخرى فرعية بالإسكندرية، وأسيوط، والدقهلية، مع مراجعة أوضاع المخازن الحالية التي يمكن تطويرها وتجديدها لتصبح على نفس نسق وجودة المخازن المقرر إنشاؤها.