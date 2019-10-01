تسريب جنسي لـ قائد مليشيات الإخوان الهارب بهجت صابر .. فيديو

عرض الإعلامى وائل الإبراشي، تسريبا صوتيا جنسيا، للإخواني الهارب بهجت صابر قائد مليشيات الإخوان فى نيويورك.



وجاء فى التسريب المذاع ببرنامج كل يوم المذاع على قناة، " أون أى" مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن الإرهابي الهارب يتحدث في اشياء جنسية مع فتاة.



وجاء فى الفيديو : " فضح الازدواجية الأخلاقية المقيتة للإخوان" .



وعرض فى التسجيل أن الإخواني الهارب يطلب من الفتاة المقابلة لعمل أشياء جنسية، والفتاة تتحدث معه على أنها ستذهب للعمل فى اليوم الذى يريدها فيه، والأخير يؤكد لها أن رمضان على الأبوب وأنه لن يستطيع عمل هذه الأشياء فى شهر رمضان، لتدخل الفتاة فى ضحك هستيري فى المكالمة".



وعرضت القناة أشياء أخرى خلال المكالمة توحي بالأشياء الجنسية والعلاقات بين الإخواني و الفتاة.

