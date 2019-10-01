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رياضة

يوفنتوس يكتفي بثلاثية في شباك ليفركوزن.. وأتلتيكو مدريد يهزم لوكوموتيف

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 11:05 م
يوفينتوس
يوفينتوس
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أحمد هاني
حقق فريق يوفنتوس الإيطالى فوزًا على نظيره باير ليفركوزن الألمانى بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التى جمعت الفريقين حاليًا على ملعب "إليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

هدف الشوط الأول الوحيد جاء من توقيع عن المهاجم الأرجنتيني هيجواين فى الدقيقة 18، من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وعزز فيديريكو بيرنارديسكي من تقدم السيدة العجوز مع بداية الشوط الثاني، كما وضع كريستيانو رونالدو بصمته بالهدف الثالث قبل نهاية المباراة

وفي مباراة أخرى ومن نفس المجموعة حقق مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني أمام نظيره لوكوموتيف موسكو بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ليرفع رصيده إلى أربعة نقاط في المركز الثاني بالتساوي مع يوفينتوس.
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