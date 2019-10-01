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رياضة

دوري أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي يكتفي بهدفين في شباك دينامو زغرب

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 11:09 م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
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أحمد هاني
حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزًا بثنائية على نظيره فريق دينامو زغرب الكرواتي، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا.

وسيطر مانشستر سيتي على مجريات الشوط الأول، لكن فشلت كتيبة جوارديولا في الوصول إلى الشباك الضيوف.

قبل أن يخطف السيتي الـ 3 نقاط، بهدفين من توقيع رحيم ستيرلينج، و فيل فودين، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط من فوزين.

وكان مانشستر سيتي قد حقق فوزًا مثيرًا على نظيره فريق شاختار دونيتسك الأوكراني بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الأولي من دوري أبطال أوروبا، كما حقق فريق دينامو زغرب الفوز على فريق أتلانتا الإيطالي.

ويسعى فريق مانشستر سيتي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة، ووضع قدما في دور الـ16 من دوري الأبطال.
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