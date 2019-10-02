Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مقتل 25 جندياً من الجيش المالي في هجوم على معسكرين وسط البلاد

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 02:53 ص
مقتل 25 جنديا من
مقتل 25 جنديا من الجيش المالي في هجوم على معسكرين وسط البلاد
Advertisements
أ ش أ
أعلنت حكومة مالي مقتل 25 جنديا، واعتبار 60 في عداد المفقودين في هجوم على معسكرين للجيش في وسط البلاد.

وذكرت الحكومة في بيان، أوردته قناة سكاي نيوز بالعربية، أن كتيبة مالي بالقوة المشتركة لدول الساحل الخمس تعرضت لهجوم في "بولكيسي" غرب الحدود مع بوركينافاسو، مضيفا أنه وقعت "خسائر ثقيلة وأضرار بالغة".

وكانت السلطات قد أعلنت، في وقت سابق، أن الهجوم استهدف مواقع عسكرية في بولكيسي وموندورو.
Advertisements

ترشيحاتنا

ننفرد بنشر كواليس بيان الأهلي الناري ضد رئيس الزمالك

الأهلي في خطر قبل مواجهة الإنتاج الحربي.. ماذا سيفعل فايلر أمام مختار

عيب وحرام .. تركي آل الشيخ يدافع عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

موبايل يقتل فتاة بهذه الطريقة.. فيديو

احتفال الأهلي مساء.. أحمد موسى يكشف فبركة قناة مكملين حول مظاهرات عصر اليوم.. فيديو

شهم ونبيل.. النادي الأهلي يشيد بموقف تركي آل شيخ من تجاوزات رئيس الزمالك.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاف ستومك يبرز خصرها الصغير.. الجمهور يشبه رشا مهدي بـ سعاد حسني

يقبرني الأزرق.. هيفاء وهبي بـ اطلالة عصرية

دومينيك حوراني تثير الجدل بفستان جريء.. والجمهور: صدمتينا