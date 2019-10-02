ملخص وأهداف مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا

اكتسح فريق بايرن ميونخ الألماني منافسه فريق توتنهام هوتسبر الإنجليزي بسبعة أهداف مقابل هدفين، بالمباراة التي جمعتهم أمس الثلاثاء في انجلترا، في ثاني جولات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.





وافتتح التسجيل صاحب الأرض الإنجليزي عن طريق الكوري هيونج مين سونج بالدقيقة 16، ليرد الفريق البافاري بهدفين بالشوط الأول عن طريق جوشوا كيميتش، و روبرت ليفاندوفيسكي بالدقائق 15 و45.





وفي الشوط الثاني بدأ فريق بايرن ميونخ رحلته نحو السباعية والتي بدأها سيرج جنابري والذي سجل أربعة أهداف عن بالدقائق 53 و55 و83 و88، بينما سجل اخر اهداف بايرن ميونخ ليفاندوفيسكي بالدقيقة 87.