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أخبار العالم

وقوع اشتباكات بين الأمن العراقي ومتظاهرين في الزعفرانية

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 09:07 ص
مظاهرة بالزعفرانية
مظاهرة بالزعفرانية العراقية
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قسم الخارجي
كشفت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن انطلاق تظاهرة سلمية بالزعفرانية جنوب شرق العاصمة العراقية بغداد.

فيما قالت فضائية الحدث السعودية إن اشتباكات وقعت بين المتظاهرين وقوى الأمن قرب ساحة التحرير وسط بغداد.

وأضافت أن هذه الاشتباكات وقعت عقب محاولات قوات الأمن منع المتظاهرين من الوصول إلى ساحة التحرير وسط بغداد.

فيما أغلقت قوات الأمن العراقية جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، وذلك لمنع وصول المتظاهرين.
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