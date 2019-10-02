أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2- 10- 2019 في مصر.. فيديو

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2 - 10 - 2019 شهدت حالة من الاستقرار في بداية تعاملات اليوم بجميع الأعيرة، بما في ذلك سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشاراً في مصر، وفيما يلي سنستعرض تفصيليا أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2 - 10 - 2019 لجميع الأعيرة. الأربعاء 2 - 10 - 2019 شهدت حالة من الاستقرار في بداية تعاملات اليوم بجميع الأعيرة، بما في ذلك سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشاراً في مصر، وفيما يلي سنستعرض تفصيليا أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2 - 10 - 2019 لجميع الأعيرة.





أسعار الذهب في مصر



سعر جرام الذهب عيار 24



سجل سعر جرام الذهب عيار 24، 760 جنيها.



سعر جرام الذهب عيار 21



وصل سعر جرام الذهب عيار 21، 665 جنيها.



سعر جرام الذهب عيار 18



كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18، 570 جنيها.



سعر الذهب بالمصنعية في محلات الصاغة



ويتراوح متوسط سعر الذهب بالمصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.





واستعرض برنامج "صباح الخير يا مصر " المُذاع على فضائية "الأولى "، تقريرًا مُفصلًا عنفي مصر اليوم الأربعاء 2 – 10 - 2019.وجاءت، الأربعاء 2 – 10 - 2019 على النحو التالي: