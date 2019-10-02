Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد مشاكل الفسيخ.. السردين أفضل بديل.. و9 فوائد غير متوقعة له

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 10:56 ص
بعد مشاكل الفسيخ
بعد مشاكل الفسيخ .. السردين أفضل بديل وله 9 فوائد غير متوقعة
Advertisements
اسماء محمد
قالت الدكتورة شيرين على زكى، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية، إن سمك السردين المملح يعد البديل الآمن للفسيخ، فحجمه الأصغر يجعله أكثر أمانا وأسرع في التمليح، خاصة لو تم تمليحه بطرق سليمة في المنزل أو طهيه فى الفرن أو على البخار أو شراؤه من أماكن موثوقة.

وأضافت  شيرين على زكى أن السردين ليس فقط مجرد بديل آمن على الصحة من الفسيخ، ولكنه يحتوي على فوائد كثيرة جدا، خاصة إذا تم إعداده وتناوله بطريقة صحيحة بجانب الليمون والأعشاب المناسبة.

- يعد السردين الأعلى في احتوائه على "الأوميجا 3" والذي له دور فعال في حماية القلب والشرايين، وخلايا المخ التي تتكون في اغلبها من الدهون.

- يساعد فى علاج الأنيميا ويحتوى على نسبة كبيرة من فيتامين ب 12 مما يساعد فى الحفاظ على صحة الأعصاب والخلايا.

- ووفق دراسة حديثة، يعد السردين من أفضل الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين "د" الذى يحمى من بعض أنواع السرطان.

- يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم وفيتامين "د" وتفيد فى الوقاية من سرطان القولون، كما يعمل الكالسيوم على تقوية العظام والأسنان.

- يساعد فى إنقاص الوزن فهو منخفض السعرات الحرارية ويحتوى على نسبة كبيرة من البروتينات.

- يقلل من احتمالات الإصابة باضطرابات المزاج مثل الاكتئاب والقلق والتوتر.

- الدهون والبروتينات الصحية الموجودة فى السردين تساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم.

- يعمل على تحسين مناعة الجسم ويساعد زيت السمك على زيادة عدد خلايا المناعة فى الجسم.

- يحتوى السردين على السلينيوم الذى يحمى من الإصابة بأمراض القلب واضطربات الغدة الدرقية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يحمي من سرطان الرئة..11 فائدة لـ البروكلي

بعد تسمم 18 حالة في الإسكندرية.. «البيطريين» توضح بديل الفسيخ

البديل الآمن للفسيخ .. تعرف على حامي قلوب المصريين

ترشيحاتنا

بعد تعيينه أمينا عاما للبرلمان.. 10 معلومات عن المستشار محمود فوزي

بالأسباب.. نادر شوقي يكشف تفاصيل غياب حسام غالي عن دكة الجونة

شاهد.. أحلام بـ اطلالة غجرية من إيطاليا.. والجمهور يستغرب من الحذاء

أرامكو مطمع الأعداء.. كيف يحميها محمد بن سلمان (تفاصيل)

عرض فيلم الممر حصرياً على ON E وDMC بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر

تعليق صادم من أحمد حسن على تجاوزات مرتضى منصور ضد الخطيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قضت ليلة العمر في السجن.. القبض على عروس بفستان زفافها لهذا السبب.. شاهد

جريئة ورقيقة.. حلا شيحة بإطلالة تثير الجدل.. والجمهور: «أحلى صباح»

من غرفة نومها.. إنجي وجدان تتألق بالأحمر المنقوش والشعر الكيرلي