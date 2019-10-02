بعد مشاكل الفسيخ.. السردين أفضل بديل.. و9 فوائد غير متوقعة له

- يعد السردين الأعلى في احتوائه على "الأوميجا 3" والذي له دور فعال في حماية القلب والشرايين، وخلايا المخ التي تتكون في اغلبها من الدهون.





- يساعد فى علاج الأنيميا ويحتوى على نسبة كبيرة من فيتامين ب 12 مما يساعد فى الحفاظ على صحة الأعصاب والخلايا.





- ووفق دراسة حديثة، يعد السردين من أفضل الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين "د" الذى يحمى من بعض أنواع السرطان.





- يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم وفيتامين "د" وتفيد فى الوقاية من سرطان القولون، كما يعمل الكالسيوم على تقوية العظام والأسنان.





- يساعد فى إنقاص الوزن فهو منخفض السعرات الحرارية ويحتوى على نسبة كبيرة من البروتينات.





- يقلل من احتمالات الإصابة باضطرابات المزاج مثل الاكتئاب والقلق والتوتر.





- الدهون والبروتينات الصحية الموجودة فى السردين تساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم.





- يعمل على تحسين مناعة الجسم ويساعد زيت السمك على زيادة عدد خلايا المناعة فى الجسم.





قالت الدكتورة شيرين على زكى، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية، إن سمك السردين المملح يعد البديل الآمن للفسيخ، فحجمه الأصغر يجعله أكثر أمانا وأسرع في التمليح، خاصة لو تم تمليحه بطرق سليمة في المنزل أو طهيه فى الفرن أو على البخار أو شراؤه من أماكن موثوقة.وأضافت شيرين على زكى أن السردين ليس فقط مجرد بديل آمن على الصحة من الفسيخ، ولكنه يحتوي على فوائد كثيرة جدا، خاصة إذا تم إعداده وتناوله بطريقة صحيحة بجانب الليمون والأعشاب المناسبة.- يحتوى السردين على السلينيوم الذى يحمى من الإصابة بأمراض القلب واضطربات الغدة الدرقية.