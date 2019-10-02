بـ قصير وفضى.. هند صبرى تتألق فى إطلالة أنيقة

نشرت الفنانة هند صبرى ستورى جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وأطلت هند صبرى بفستان قصير وان شولدر باللون الأسود والفضى، وحملت بورتوفية باللون الأسود، وانتعلت حذاء بكعب عالى باللون الأسود وعلية فيونكة باللون الفضى.



وتركت هند صبرى شعرها منسدلًا إلى الوراء منسدلًا بين كتفيها، واعتمدت فى الميكب علة اللون الأسود والبنى كأيشادو للعيون ورموش سوداء ، وأحمر شفاة باللون البيج.



ولم تتكلف هند صبرى بوضع كثير من الإكسسوارات وأكتفت بقرط صغير ، وخاتم لليد لإكمال إطلالتها.

