بعد فشل تشكيل الحكومة.. بيان مهم من نتنياهو وأحزاب اليمين

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزعماء الأحزاب اليمينية الذين يشكلون ائتلافه هذا الصباح في مكتبه، بعد رفض تحالف أزرق وأبيض برئاسة بيني جانتس مواصلة المفاوضات لتشكيل حكومة وحدة وأصدروا بيانا حول ذلك.



وصرح حزب الليكود بأن قادة الائتلاف وافقوا على مواصلة التحالف والعمل معًا، وأخبر نتنياهو قادة الائتلاف أن المفاوضات مع تحالف الأزرق والأبيض فشلت في إمكانية تشكيل حكومة وحدة.



وذكر بيان الليكود عن الاجتماع أن "الوزيرين زئيف إلكين وياريف ليفين تحدثا عن انفجار المفاوضات مع الأزرق والأبيض"، مضيفا: "تحالف جانتس يريد جرنا إلى انتخابات جديدة".



ووفقًا لليكود، "لا يريد لابيد تناوبًا بين نتنياهو وجانتس، ولكن فقط بينه وبين جانتس"، لذلك تم الاتفاق على أن قادة أحزاب المعسكر الصهيوني سوف يستمرون في التحالف، كذلك فإن نتنياهو لم يقرر بعد إعادة كتاب التفويض إلى رئيس الدولة رؤوفين ريفلين.



وكان تحالف أزرق أبيض أعلن أمس، الثلاثاء، إلغاء الاجتماع الذي مقررا مع حزب الليكود اليوم للبحث مجددا في إمكانية تشكيل حكومة وحدة.