النقل تكشف تفاصيل اشتراكات الأتوبيس الترددي لطلاب المدارس والجامعات

أعلنت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي BRT منح الطلاب اشتراكات بخصومات خاصة تتيح للطالب استخدام الخدمة بشكل منتظم مما يوفر الوقت والتكلفة، وبما يضمن الانتقال في بيئة آمنة ومنظمةز

ويمكن للطلاب التقدم للحصول على الاشتراكات خلال الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر 2025 عبر استيفاء الاستمارة الإلكترونية المتاحة على الموقع الرسمي https://brt-eg.com وتقديمها في أحد منافذ الاشتراكات بمحطة أكاديمية الشرطة أو محطة الإسكندرية الزراعي.

كما تجدر الإشارة إلى أنه تم مد ساعات التشغيل اليومية حتى الساعة الواحدة صباحاً لتصبح مواعيد التشغيل يوميا من السادسة الى الواحدة صباحا لتتناسب مع احتياجات المواطنين خاصة خلال فترات الذروة ، وتم تحديد زمن التقاطر بين الرحلات ليتراوح ما بين من 5 إلى 10 دقائق، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لزيادة ثقة المواطنين بها كوسيلة انتقال يومية يعتمد عليها.