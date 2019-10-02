100 ألف جنيه غرامة.. المشدد 6 سنوات لـ نجار يتاجر فى الهيروين

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عامل "نجار" بالسجن المشدد 6 سنوات، وذلك لضبطه متلبسا وبحيازته مواد مخدرة وتغريمه 100 ألف جنيه لإدانته بالاتجار في الهيروين بالسلام.



بداية الواقعة عندما معلومات وردت الي قسم شرطة السلام تفيد بقيام المتهم "عامل نجار" بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم وبعمل التحريات اللازمة تم التاكد من صحة المعلومات الواردة وضبط المتهم ص.م نجار، وبتفتيشه وقائيا عثر بحوزته على 30 لفافة لمخدر الهيروين، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار وترويجها على عملائه.





تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى بدورها إحالة القضية إلى المحكمة والتى قضت بعقوبتها المتقدمة.