كارمن بصيبص نجمة عروس بيروت: صورنا اغلب مشاهد المسلسل بين تركيا وبيروت

قالت الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص نجمة مسلسل عروس بيروت خلال ظهورها في أحد البرامج المذاعة على فضائية LBC إن اغلب مشاهد مسلسل عروس بيروت صورت ما بين بيروت وإسطنبول.





وأوضحت كارمن بصيبص أن المونتاج نجح في دمج المشاهد ليجعل المتفرج يصدق أن المسلسل تم تصويره بالكامل داخل لبنان بمنطقة جبيل.





وأشارت إلى أنه تم تصوير بعض المشاهد في دولة أوروبية أيضا، موضحة أنها لم تعلن عنها لأن الاحداث ستشكف عن ذلك فيما بعد.





وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي يحمل الكثير من التشويق، يرصد العمل العلاقات الاجتماعية والإنسانية داخل الأسرة الواحدة، وقصص الحب المفعمة بالرومانسية والمشاعر الجميلة. وتدور أحداث العمل بين مدينة جبيل اللبنانية والعاصمة بيروت حول عائلة ضاهر الثرية التي تعتبر واحدة من أكثر العائلات عراقة وأصالة في المدينة، وتتكوّن من السيدة ليلى (تقلا شمعون) وأبنائها فارس وخليل (جو طراد) وهادي (فارس ياغي) وجاد (جاد أبو علي).



