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رياضة

قرعة المنتخبات الأوليمبية تحدد وديات مصر استعدادا لـ أمم أفريقيا

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 01:45 م
شوقي غريب،
شوقي غريب،
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يسري غازي
يحسم شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي المباريات الودية المقرر أن يخوضها أوليمبي الفراعنة خلال معسكر شهر أكتوبر الأخير استعدادا للمشاركة فى نهائيات بطولة أمم إفريقيا المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وينتظر شوقى غريب الإنتهاء من مراسم قرعة بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة المقرر إجراؤها مساء اليوم الأربعاء فى قصر الحرملك بمنطقة المنتزه بالإسكندرية والكشف عن مجموعتى البطولة التي يتأهل أول 3 منتخبات منها مباشرة إلى أولمبياد طوكيو الصيف المقبل.

وتقام البطولة القارية فى مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، حيث سيتواجد منتخب مصر على رأس المجموعة الأولى بينما سيتواجد منتخب نيجيريا على رأس المجموعة الثانية.

وقام شوقى غريب بالتنسيق مع اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني من أجل مخاطبة العديد من المنتخبات الإفريقية خلال الفترة القادمة من أجل خوض مباراة ودية فى إطار المعسكر الأخير لأوليمبي الفراعنة استعدادا للبطولة الإفريقية المؤهلة للأولمبياد.

وتشارك في البطولة 8 دول هي مصر "البلد المضيف" والكاميرون وغانا وجنوب أفريقيا وزامبيا وكوت ديفوار ونيجيريا ومالي.
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