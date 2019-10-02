مين أحلى.. ريهام حجاج وصديقتها بنفس الملابس

نشرت الفنانة ريهام حجاج صورة جديدة لها برفقة صديقاتها سمر يسرى على موقع التواصل الأجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام



وظهرت ريهام حجاج ببنطلون طويل باللون الأسود، وبلوزة باللون الأصفر ومشغولة بالأسود بدون أكمام ، وحملت حقيبة سوداء على طريقة الكروس



وتركت ريهام حجاج شعرها منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على الرموش السوداء وأحمر شفاة باللون البينك



ولم تتكلف ريهام حجاج بكثير من الأكسسوارات واكتفت بخاتم لليد لإكمال إطلالتها



وعلق جمهور ريهام حجاج على اطلالتها: إيه الحلاوة دى

