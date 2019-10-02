للمرة الثانية .. الإصابة تجبر نور الشربيني على الانسحاب من بطولة الإسكواش

قررت نور الشربينى لاعبة نادي سبورتنج وبطلة العالم والمصنفة الثانية لسيدات الاسكواش انسحابها من بطولة أمريكا المفتوحة بسبب إصابة الركبة التى عانت منها مؤخرا.



وتعد بطولة أمريكا المفتوحة ثاني بطولات الموسم التي تنسحب منها نور الشربينى بسبب إصابة الركبة بعد اعتذارها عن بطولة سان فرانسيسكو التي توج بها الثنائى المصرى محمد الشوربجى ورنيم الوليلى.



نور الشربينى كانت قد استشارت بعض الأطباء المصريين حول آلام الركبة ونصحوها بالمشاركة فى البطولات بشكل طبيعى، إلا أن زيادة الألم دفعتها لاستشارة طبيب هولندي ونصحها بإجراء جراحة بسيطة.



يذكر أن نور الشربينى أجرت جراحة فى الركبة قبل ثماني سنوات وتواجه غيابا أيضا فى المشاركة فى بطولة العالم التى تنطلق 24 أكتوبر الجارى فى مصر.

