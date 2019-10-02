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أخبار العالم

شاهد.. مكة المكرمة من الفضاء بعدسة أول رائد فضاء إماراتي

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 03:14 م
مكة من الفضاء
مكة من الفضاء
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سعيد العربي
نشر رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، مساء الأحد، أول صورة من محطة الفضاء الدولية عبر عدسته.

وقال هزاع: "صورة فضائية لمكة المكرمة، حيث تهفو قلوب المؤمنين، وتلهج ألسنتهم بالابتهال إلى الله، مع كل الحب للمملكة العربية السعودية الشقيقة".



كما نشر هزاع صور للأرض وكتب "وأخيرًا، أوثّق حلمي من الجانب الآخر من السماء، لتكون أعين هزاع نافذكتم إلى الفضاء. بعدستي، ألتقط أول صورة من محطة الفضاء الدولية".



وانطلق هزاع علي المنصوري، الأربعاء، في رحلة لأول رائد فضاء إماراتي إلى المحطة الفضائية الدولية، مع الأعضاء الآخرين في البعثة 61-62 رواد الفضاء أوليج سكريبوتشكا من وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) وجيسيكا مير من إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، من مركز بايكونور كوزمودروم في كازاخستان في مهمة تستمر 187 يوما بمحطة الفضاء الدولية.

ويقضي المنصوري 8 أيام في محطة الفضاء الدولية لإجراء بعض التجارب العلمية، وذلك بعد نحو عام من التدريب والاختبارات الكثيفة تهميدًا لهذه الرحلة.

وأجرى تجربة لدراسة مؤشرات حالة العظام، وتكوين الجسم، وتنظيم الغدد الصماء في رواد الفضاء قبل وبعد رحلات الفضاء قصيرة المدى، حيث ستتم مقارنتها بالمؤشرات التي تم الحصول عليها قبل سفره إلى الفضاء.
شاهد.. مكة المكرمة من الفضاء بعدسة أول رائد فضاء إماراتي
شاهد.. مكة المكرمة من الفضاء بعدسة أول رائد فضاء إماراتي
شاهد.. مكة المكرمة من الفضاء بعدسة أول رائد فضاء إماراتي
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