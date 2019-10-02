تركي آل الشيخ يوافق على تحدي رئيس نادي اتحاد جدة السعودي

وافق تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني على إقامة مباراة ودية بين ألميريا ونادي اتحاد جدة السعودي.



ومن المنتظر أن تكون مباراة اتحاد جدة وألميريا الودية خلال شهر يناير القادم على ملعب استاد الجوهرة المشعة فى حضور جماهيري كبير.



ووجه تركي آل الشيخ رسالة إلى أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة السعودي وقال: هيا بنا.. لو فواز القرني قدر يسوي حركة رعد في القائم.. الله يا أنمار".



يذكر أن تركي آل الشيخ سبق وأن أعلن التحدي بمواجهة أي فريق عربي خلال فترة التوقف الشتوي على أرضه ووسط جماهيره.

