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رياضة

بدلاء الإسماعيلى يتعادلون مع الفيصلي السعودى وديا

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 03:51 م
الاسماعيلى
الاسماعيلى
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نور عادل - حبيبة معتز
تعادل لاعبو الإسماعيلي مع الفيصلي السعودي بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت عصر اليوم علي ملعب فندق ميركيور.

الودية شهدت مشاركة اللاعبين الذين تم استبعادهم من رحلة إسكندرية تحضيرا للقاء الديربى غدا الاربعاء فى ثانى جولات الدورى المحلى بجانب مجموعة من لاعبى فريق 99.

أحرز أهداف الإسماعيلي محمد مخلوف ومحمد مصيلحي.

بدا الفريق اللقاء بتشكيل مكون من محمود عبد المنصف حارس مرمى ، عصام مرزوق ، محمد عمار ،محمد مصيلحي ، كماتشو ، عمر الوحش ، محمد سليمان ، محمد مخلوف ، مصطفي فارس ، مدحت فقوسه، حازم مرسي.

شارك في الشوط الثاني كل من عبد الرحمن صلاح ومحمود البدري وكاستيلو ومحمد ناصر و عمر هنيدي وخليل نيمار ومحمد الضرف ومحمود صلاح.

قاد المباراة فنيا الجهاز الفني لفريق الشباب مواليد 99.
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