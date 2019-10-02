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رياضة

برشلونة يكشف تفاصيل إصابة نجم دفاعه قبل مواجهة انتر ميلان فى دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 04:59 م
بيكيه مع لاعبي برشلونة
بيكيه مع لاعبي برشلونة
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محمد رشاد
أوضح نادي برشلونة الإسباني تفاصيل إصابة مدافع الفريق الأول لكرة القدم جونيور فيربو، لكنه لم يذكر مدة غيابه ، بعدما كان ضمن قائمة الفريق الكاتالوني التي تواجه إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء.

لكن برشلونة أوضح عصر الأربعاء في بيان: "جونيور فيربو يعاني من إصابة في العضلات الباطنية للفخذ الأيمن، مدة غياب اللاعب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

الفريق الكتالوني تعادل سلبيا مع بروسيا دورتموند على ملعب سيجنال إيدونا بارك في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال.



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