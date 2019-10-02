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أخبار العالم

الأمن العراقي يطلق الرصاص الحي لتفريق مظاهرات في بغداد

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 05:04 م
مظاهرات العراق
مظاهرات العراق
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أحمد محرم
ذكرت قناة "الحدث" أن قوات الأمن العراقية أطلقت الرصاص الحي لتفريق متظاهرين وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقطع المتظاهرون الطريق المؤدي إلى مطار بغداد الدولي وطريق المرور السريع لمدينة الشعلة شمالي العاصمة.

ودعا الرئيس العراقي برهم صالح اليوم إلى ضبط النفس واحترام القانون.

وقال برهم صالح، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "‏التظاهر السلمي حق دستوري مكفول للمواطنين".

وأضاف أن "أبناءنا في القوات الأمنية مكلفون بحماية حقوق المواطنين، والحفاظ على الأمن العام".

وتابع الرئيس العراقي، قائلا "أبناؤنا شباب العراق يتطلعون إلى الإصلاح وفرص العمل، واجبنا تلبية هذه الاستحقاقات المشروعة. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى".

وكانت تظاهرات قد اندلعت، الثلاثاء، في بغداد والبصرة وعدد من المدن العراقية احتجاجا على الفساد وتردي الأوضاع، مطالبين بإسقاط حكومة عادل عبد المهدي.

وشهدت التظاهرات وقوع اشتباكات بين المحتجين والشرطة، التي استخدمت الرصاص الحي في تفريق التظاهرات، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 200 آخرين، من بينهم 40 فردا من عناصر الأمن.
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