10معلومات عن سمكة شيطان البحر العملاقة التى ظهرت فى البحر الأحمر

ظهرت أمس بمياه البحر الأحمر سمكة شيطان البحر مانتا راي في أحد شواطئ الغردقة وهناك معلومات هامة لا يعرفها الكثيرون عن هذه السمكه:



١-يطلق عليها السياح إسم سمكة manta ray او شيطان البحر العملاقة .



٢-تمتلك أكبر دماغ سمكي في العالم.



٣-تتغذى على بعض أصغر الكائنات في المحيطات أو البحار .



٤-هناك نوعان من أسماك شيطان البحر: أسماك شيطان البحر المرجاني، التي تعيش في المياه الساحلية في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، وأسماك شيطان البحر المحيطة العملاقة، التي تنتمي إليها أكبر أسماك شيطان البحر، التى تهاجر في المياه المفتوحة.



٥- تلك السمكة التي تم رصدها هي من سمكة الشيطان المرجانية وهي متواجدة بصفة مستمرة في مياه البحر ولكن يندر ظهورها لرواد البحر.



٦-لا تملك أسماك شيطان البحر أي أسنان، إذ أنها تعتمد على صفوف من الصفائح الصغيرة طفي انتشال العوالق من الماء الذي يمر عبر فمها أثناء السباحة، وتتحكم أسماك شيطان البحر بوفرة وتنوع العوالق كما تنظم تدوير المغذيات، وتتنقل أسماك شيطان البحر المرجاني بين سطح المحيط وأعماقه، ما ينتج عنه رابط إيكولوجي مهم بين المنطقتين.



٧- تتعرض أسماك شيطان البحر، في بعض الدول إلى أخطار عدة منها الصيد المستهدف، والصيد العرضي عبر مصائد السمك، والعلق في الحطام البحري، و التلوث البلاستيكي، وتدهور الموانئ وباتت أسماك شيطان البحر العملاقة تحظى بقيمة كبيرة في الأسواق العالمية بفضل جرافاتها الخيشومية التي تتكون من نسيج شبيه بالأسفنج والتي تستعمل في الأدوية الصينية.



٨-يؤدي التغير المناخي إلى ارتفاع درجة حرارة مياه البحار وتحمض المحيطات. ويتسبب ذلك في الاخلال بدورة حياة العوالق التي تشكل مصدر الغذاء الرئيسي لأسماك شيطان البحر.



٩-تم وضعها على قوائم معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالإنقراض.



١٠-تتكاثر أسماك شيطان البحر ببطء وتعيش عمرًا طويلًا، ما يجعلها عرضة لخطر الاستغلال المفرط.

