الأمن الوطني العراقي يعلن موقفه من مطالب المتظاهرين

أعلن مجلس الأمن الأمن الوطني في العراق اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.



وأكد المجلس تسخير الجهود الحكومية كافة لتلبية المتطلبات المشروعة للمتظاهرين.



وبدأت مطالب المحتجين في مختلف أنحاء العراق تتصاعد، اليوم الأربعاء، لتصل إلى حد المطالبة برحيل رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وفقما ذكر مراسل "سكاي نيوز عربية".



وتستمر الاحتجاجات في العاصمة العراقية بغداد، الأربعاء، حيث انتقلت المظاهرات إلى أحياء أخرى بعد طردهم من ساحة التحرير، فيما قام آخرون بقطع الطريق المؤدية إلى مطار بغداد.



وذكر المراسل أن قوات الأمن فرقت المتظاهرين بالقوة، حيث قامت بإطلاق النار وقنابل مسيلة للدموع لفض الاحتجاجات، الأمر الذي خلف عددا من الجرحى.



وعبر المحتجون عن رفضهم رهن القرار العراقي لإيران أو أي دولة أخرى، كما رفعوا لافتات تطالب برحيل رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، محملين إياه مسئولية ما تشهده البلاد.