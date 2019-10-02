جنابري سوبر هاتريك .. تخلى عنه فينجر وأطاح بعرش روبين في البايرن

حقق فريق بايرن ميونخ الألماني فوزًا كاسحًا على حساب مضيفه توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بسبعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



وأحرز الجناح الألماني جنابري سوبر هاتريك فى مرمى فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزى وظهر بشكل لافت للنظر ونجح فى تشكيل خطورة حقيقية على الدفعات الإنجليزية.



بداية صعبة

الجناح الألماني جنابري واجه صعوبات كثيرة فى بداية مشواره فى عالم الساحرة المستدير وكان مصيره بالإمكان أن يكون مثل أي لاعب في الفرق المتوسطة في ألمانيا ويؤدي به إلى إعلانه الاعتزال وهو في مستوى أقل في بلاد الألمان.



جنابري عندما كان عمره ١٨ سنة لعب لفريق آرسنال الإنجليزي في فريق الشباب في موسم ٢٠١٣ وتألق مع منتخب شباب ألمانيا تحت قيادة المدرب براندت لكن آرسين فينجر مدرب المدفعجية قرر بيعه إلى نادي فيردر بريمن الألماني بـ ٥ ملايين يورو.



الانتقال إلى البافاري

استمر جنابري موسما واحدا فقط فى صفوف فيردر بريمن الألماني وينتقل بعدها إلى بايرن ميونيخ وقام بإعارته لمدة عام فى نفس الموسم إلى فريق هوفينهايم لاكتساب الخبرة والاحتكاك تحت قيادة واحد من أفضل المدربين الشباب القائمين على تطوير المواهب في العالم المدرب ناجلزمان.



هجوم إنجليزى

انتقل الجناح الألماني جنابري إلى الدوري الإنجليزي فى رحلة قصيرة لم تكلل بالنجاح بفريق وست بروميتش وتلقى انتقادات من قبل توني بوليس مدرب وست بروميتش فى عام 2015 بأنه لا يصلح للعب فى صفوف فريقه.



عودة إلى البافاري

عاد جنابري في صيف ٢٠١٨ إلى صفوف الفريق الأول للبايرن واندمج في التشكيلة ونجح فى تثبيت أقدامه فى ظل الإصابات التى ضربت ثنائى نجوم البافاري روبن وريبيري وانخفاض مستواهما نتيجة للتقدم في السن.



كوفاتش مدرب البايرن راهن على موهبة جنابري على حساب اللاعبين الكبار واستعان باللاعب كأساسي فى تشكيلة البافاري ونجح فى قيادة بايرن ميونيخ إلى ريمونتادا أمام منافسه فى الدورى الألماني فريق بروسيا واستطاع اقتناص لقب دوري البوندسليغا الألماني بعد الفوز بخماسية.



سوبر هاتريك في دوري أبطال أوروبا

أصبح جنابري من أفضل الأجنحة المهارية وصاحبة الحس التهديفي والملتزمة تكتيكيا وأصبح أساسيا في تشكيلة منتخب المانشافت واستطاع قيادة الفريق البافاري أمام توتنهام الإنجليزى وسجل سوبر هاتريك في مرمى وصيف دوري أبطال أوروبا ٢٠١٩ وانتهى اللقاء بنتيجة 7-2 لصالح البافاري.