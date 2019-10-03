علاج الوسواس القهري في كثرة الإسراف بالماء.. الإفتاء تضع روشتة شرعية

قال الشيخ محمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن علاج الوسواس القهري له أمران الأول التجاهل التام، والثاني: الذكر لأن القلب العامر بالذكر يطرد الشيطان ووسوسته.





وأضاف الشيخ محمد وسام ، في إجابته عن سؤال ورد إليه عبر موقع يوتيوب، مضمونه "استغرق أكثر من ساعة في الاستحمام فهل في ذلك شيء؟"، أن ما لديك هذا يسمى بمرض الوسواس القهري، ورسول الله كان يرشدنا إلى ما يذهب الوسواس إما بالتجاهل وإما بذكر الله، فعليك أن تكفى عن ذلك لأنه لا يجب عليك الغسل بما ذكرت، فقد أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصًا كلما يدخل للصلاة يظن أنه خرج منه ريح فقال لها لا تنصرف حتى تسمع صوتًا أو تجد ريحًا.





وأشار الشيخ محمد وسام إلى أن الغسل أمر بسيط فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بصاع والصاع مثل لتر المياه لأن الغسل هو إسالة الماء مرة واحدة على جميع الجسم بنية التطهر فهذا يحدث فى دقيقتين، قائلًا: "أوعى أن ياخذك هذا الى مرض الوساس القهري وتضطر ان تلجأ للعلاج النفسي".





أفضل الذكر للتخلص من الوسواس القهري

وأضاف الشيخ أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أعظم الذكر الذي يطرد الوسوسة هى الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- وكثرة الذكر بإسم الله «المقسط» بياء النداء" فتقولي " يا مقسط " .





وتابع : بعض العلماء قالوا يجب الإكثار من الاستعاذة، وترديد «لا إلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ؛ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" .





سيدة تعاني من الوسواس القهري وتركت الصلاة والزكاة

وجهت متصلة سؤالا للشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال لقائه وبرنامج " فتاوى الناس" على فضائية الناس تقول فيه : " أعاني من الوسواس القهري منذ 10 سنوات حتى دفعني الى ترك الصلاة والزكاة فما الحل ؟





رد أمين الفتوى قائلا: انتي مذنبة ومقصرة في حق الله تعالى طالما انكي استسلمتي لهذا الفعل الشيطاني فما كان عليكي الا أن تواظبي على الصلاة والزكاة حتى تقهري هذا الوسواس أما ان تستسلمي له طوال هذه المدة ولا تصلي فهذا انتصار للشيطان لبعدك عن الله .



