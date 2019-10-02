شاهد للمرة الاولى ماكلارين سوبر كار القادمة .. صور

تعد سينا أكثر سيارات ماكلارين الخارقة قوة حتى الآن، ولكن يمكن التغلب عليها قريبًا، حيث تخطط ماكلارين لبناء طراز محدود الإنتاج من سيارة Vision GT الاختبارية التي تم الكشف عنها في عام 2017 من أجل لعبة Gran Turismo Sport، وأطلق عليها حينها BC-03، ويقال إن الطراز الإنتاجي سيقتصر على خمس نسخ فقط، ولم تصدر الشركة أي صور تشويقية للسيارة الخارقة الجديدة حتى الآن، لكن ظهرت بعض الصور على الإنترنت من المحتمل أن تعطينا فكرة عما ستبدو عليه قبل ظهورها لأول مرة.



نشر حساب Supercarpress على انستجرام، صور يقول أنها رسمية لسيارة BC-03 مصنوعة لعملاء ماكلارين المميزين، في حين ظهرت صورة أخرى تُظهر نموذج اختبار مموه لسيارة BC-03 يجري اختباره على طريق سريع في الليل، وفي حين أن بعض عناصر التصميم مستوحاة بوضوح من Vision GT مثل المصابيح الخلفية LED العمودية الرفيعة والجناح الخلفي العملاق، والزعنفة الخلفية، إلا أن بعض عناصر التصميم الأخرى تم استعارتها من بعض سيارات ماكلارين الحالية، فعلى سبيل المثال، تبدو المصابيح الأمامية والمصد الأمامي مستوحاة من 720S، ويبدو أن الهيكل المعدني مستمد من سينا.



في أماكن أخرى، تُظهر الصور مآخذ هواء بارزة على الجانبين لتبريد المحرك الوسطي، بالإضافة إلى عادم ضخم موضوع على مشتت هواء شرس، وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كانت BC-03 ستكون قانونية على الطرق أم لا، وإذا كانت قانونية، فقد يكون هذا هو رد ماكلارين على أستون مارتن فالكيري ومرسيدس AMG One.



لم يتم تأكيد تفاصيل المحرك للطراز الإنتاجي، ولكن ماكلارين Vision GT تستمد قوتها من محرك V8 مزدوج سعة 4.0 لتر توربو يوجه قوته للعجلات الخلفية وزوج من المحركات الكهربائية لتحصل على قوة اجمالية تبلغ 1,134 حصان وعزم دوران يصل إلى 1,275 نيوتن.متر، كما أدى الاستخدام المكثف لألياف الكربون خفيفة الوزن أيضًا إلى خفض الوزن إلى 990 كجم فقط، وإذا كانت هذه الصور صحيحة، فقد لا نضطر إلى الانتظار لفترة طويلة حتى الكشف الرسمي عنها.