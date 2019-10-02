Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ جيب مكرمشة..لقاء الخميسي تتألق بإطلالة غريبة

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 06:33 م
صدى البلد
Advertisements
قسم المرأه
نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، بإطلالة بسيطة وأنيقة.

وأطلت لقاء بـ بلوزة وان شولدر وجيب سوداء مكرمشة ونسقت معهم حزام أسود أنيق، وانتعلت سندل جذاب، ولم تتكلف في اختيار الإكسسورات واكتفت بقرط وساعة يد.

ووضعت ميكب مناسب لإطلالتها، فاعتمدت على الالوان الترابية وبلاشر خفيف مع أحمر شفاه باللون الاحمر مما أعطاها رونقاً وجمالاً.

واعتمدت لقاء على تسريحة شعر بسيطة حيث كان شعرها مبلل ومنسدلاً خلف ظهرها، ونالت الصورة إعجاب متابعيها وجاء تعليق أحد المتابعين كالتالي " العسل منورة والله".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميس حمدان تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جديدة

بدون ميكب.. شاهد الراقصة جوهرة بإطلالة جريئة

أصفر جذاب.. شاهد إطلالة كارول سماحة فى العرض الأول لفيلمها الجديد

بـ شعر مبلول.. لقاء الخميسي تثير الجدل بإطلالة غريبة

هنا شيحة ويسرا اللوزي أبرزهن.. نجمات تألقن بالأبيض في مهرجان الجونة السينمائي

صبا مبارك تشعل الريد كاربت بإطلالة جذابة

ترشيحاتنا

مصرع شخصين فى تصادم سيارة بقطار في الإسكندرية

بعد موافقة مجلس الوزراء.. مزايا قانون البنوك الجديد

الحصول على تأشيرة السفر للسعودية فى 9 خطوات

حبس ضابط شرطة سابق وأعرابي حاولا تهريب حشيش وأفيون بنفق الشهيد أحمد حمدي

بملابس رياضية.. زوجة تامر حسني فى إطلالة باللون الفسفوري

ركزوا مع كاف.. وكيل محمد إبراهيم يصدم مسئولي الزمالك في مساندته جينراسيون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصر الحرملك يحتضن مراسم قرعة أمم إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو ..صور

الأمير هاري يقبلها.. ميجان ميركل تلتقي أرملة نيلسون مانديلا لأول مرة.. صور

طفل يسرق سيارة جدته وينطلق على طريق سريع.. والنتيجة كارثية