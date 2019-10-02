بـ جيب مكرمشة..لقاء الخميسي تتألق بإطلالة غريبة

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، بإطلالة بسيطة وأنيقة.



وأطلت لقاء بـ بلوزة وان شولدر وجيب سوداء مكرمشة ونسقت معهم حزام أسود أنيق، وانتعلت سندل جذاب، ولم تتكلف في اختيار الإكسسورات واكتفت بقرط وساعة يد.



ووضعت ميكب مناسب لإطلالتها، فاعتمدت على الالوان الترابية وبلاشر خفيف مع أحمر شفاه باللون الاحمر مما أعطاها رونقاً وجمالاً.



واعتمدت لقاء على تسريحة شعر بسيطة حيث كان شعرها مبلل ومنسدلاً خلف ظهرها، ونالت الصورة إعجاب متابعيها وجاء تعليق أحد المتابعين كالتالي " العسل منورة والله".