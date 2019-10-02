داعية: من أراد أن يُكلمه الله فليفعل هذا الأمر .. فيديو

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي إنه عندما يحيا الإنسان في رحاب القرآن الكريم، فإن كل مشاكله ستُحل.



وأضاف "عبدالمعز" خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "DMC": أن القرآن الكريم ينوّر حياة المُسلم، لافتًا إلى أن من أراد أن يُكلمه الله سبحانه وتعالى فليقرأ القرآن الكريم.



هل يجوز قراءة القرآن للحائض من المصحف؟

قال الأزهر، إنه لا يجوز قراءة القرآن للحائض من المصحف ، منوهًا بأن بعض العلماء أجاز الإمساك بالمصحف عن طريق حائل كالقفازين «الجوانتي» وما شابه.



وأوضح الأزهر في إجابته عن سؤال: «هل يجوز قراءة القرآن للحائض من المصحف ؟»، أنه إذا كانت القراءة عن طريق الهاتف المحمول أو عن طريق اللاب أو ما شابه فهو جائز لأنه ليس مصحفًا، مؤكدًا أنه لا يجوز قراءة القرآن للحائض من المصحف.



قراءة القرآن للحائض من المصحف حرام



من جانبه، أكد الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قراءة القرآن للحائض حرام عند جمهور أهل العلم، سواء كانت قراءة مجردة من ذهنك وذاكرتك أو القراءة المصحوبة بمس المصحف، لافتًا إلى أن مس المصحف للحائض حرام ولا يجوز للحائض.



ونوه «العجمي» في إجابته عن سؤال « ما حكم قراءة القرآن للحائض؟»، أن الإمام مالك قال إن الحائض لها أن تقرأ القرآن وليس حراما شرعًا لكنه لا يجوز للحائض مس المصحف.



قراءة القرآن للحائض من المصحف مختلف في حكمها

وتابع: أن حكم قراءة القرآن للحائض من الأمور التي اختلف حولها جمهور العلماء والخروج من الخلاف مستحب، مشيرًا إلى أن قراءة القرآن للحائض من المصحف ليس الوسيلة الوحيدة للمرأة للحفاظ على حفظها فمن الممكن تلجأ إلى المصاحف الرقمية الموجودة على الهواتف والتابلت وغيرها من الوسائل الأخرى.



القراءة من المصحف أثناء الصلاة

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن من أفضل القربات والسُّنن الحَسَنات أن يجمع الإنسان بين الحُسنيين: الصلاة، وقراءة القرآن، فيحرص على ختم القرآن الكريم في صلاته.



وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال «ما حكم القراءة من المصحف أثناء الصلاة؟»، أنه لما كان من غير المتيسر لكل واحد أن يقوم بذلك من حفظه تكلم الفقهاء عن إمكانية الاستعانة بالقراءة من المصحف فى الصلاة، وذلك عن طريق حمله فى اليد، أو وضعه على حامل يُمَكِّن المصلى من القراءة.



وأشارت إلى أن مذهب الشافعية، والمفتى به فى مذهب الحنابلة: جواز القراءة من المصحف فى الصلاة للإمام والمنفرد لا فرق فى ذلك بين فرض ونفل وبين حافظ وغيره.



قراءة القرآن عبادة

وتابعت: كما أن قراءة القرآن عبادة فإن النظر فى المصحف عبادة أيضًا، وانضمام العبادة إلى العبادة لا يوجب المنع، بل يوجب زيادة الأجر، إذ فيه زيادة فى العمل من النظر فى المصحف.



وأوضحت: أن القاعدة الشرعية أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد، والمقصود هو حصول القراءة، فإذا حصل هذا المقصود عن طريق النظر فى مكتوب كالمصحف كان جائزًا.



وألمحت إلى أن الإمام النووى قال: «لو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صلاته، سواء كان يحفظه أم لا، بل يجب عليه ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة، ولو قلب أوراقه أحيانًا فى صلاته»، بينما يرى الحنفية أن القراءة من المصحف فى الصلاة تفسدها، وهو مذهب ابن حزم من الظاهرية لأسباب منها أن حمل المصحف والنظر فيه وتقليب أوراقه عملٌ كثير قد يبطل الصلاة.



القراءة من المصحف فى الصلاة مكروهة

ونوهت بأنه ذهب الصاحبان من الحنفية أبو يوسف القاضى ومحمد بن الحسن الشيبانى إلى أن القراءة من المصحف فى الصلاة مكروهة مطلقًا سواء فى ذلك الفرض والنفل، ولكنها لا تُفْسِد الصلاة؛ لأنها عبادة تضاف إلى عبادة، ووجه الكراهة أنها تَشَبُّه بصنيع أهل الكتاب.



واستطردت: وذهب المالكية إلى التفرقة بين الفرض والنفل؛ فرأوا كراهة قراءة المصلى فى المصحف فى صلاة الفرض مطلقًا، ويجوز ذلك فى النافلة.



القراءة من المصحف في صلاة الفرض

وأفادت بأن القراءة من المصحف في صلاة الفرض والنفل صحيحة وجائزة شرعًا ولا كراهة فيها، على أنه ينبغى التنبيه على أنه ما دامت المسألة خلافية فالأمر فيها واسع؛ لِمَا تقرر من أنه لا إنكار فى مسائل الخلاف، ولا يجوز أن تكون مثار فتنة ونزاع بين المسلمين.

